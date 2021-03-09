В ООН назвали время достижения равного числа мужчин и женщин во главе стран

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло в понедельник, 8 марта, на неформальной встрече СБ ООН заявила, что достигнуть равной доли мужчин и женщин во главе государств и правительств можно будет через 130 лет.

«При нынешнем уровне прогресса достижение равенства полов на уровне глав государств и правительств займет еще 130 лет», — цитирует ее «РИА Новости».

По мнению ДиКарло, ООН должна подавать личный пример в вопросах обеспечения равенства полов. Она уточнила, что генсек организации Антониу Гутерреш назначил женщин более, чем на 57% руководящих должностей в специальных политических миссиях ООН, в том числе на посты глав миссий в Афганистане и Ираке.

«Мы привержены конструктивному участию женщин в мирных процессах, которые проходят под эгидой ООН», — подчеркнула замгенсека.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш отметил, что всего в 22 странах женщина является главой государства или правительства. При этом только 21% министров — женщины, а женщины-парламентарии составляют менее 25% депутатов.

Ранее, 6 марта, генеральный секретарь Межпарламентского союза (МПС) Мартина Чунгонга рассказала об успехах в борьбе за представленность женщин в законодательных органах мира: в 2020 году впервые в истории жительницы планеты заняли 25,5% всех депутатских кресел.