Народная артистка РФ Татьяна Иванова умерла в возрасте 73 лет

Народная артистка России, актриса театра драмы имени Федора Волкова Татьяна Иванова скончалась в возрасте 73 лет в Ярославле. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба театра.

Актриса скончалась в воскресенье, 7 марта. Причина смерти артистки на данный момент не называется. Прощание с Ивановой состоится в четверг, 10 марта, пишет «Федеральное агентство новостей».

Свои соболезнования родным и близким актрисы выразили коллектив театра имени Федора Волкова, а также губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

«Светлая память настоящему человеку, прекрасной женщине и актрисе», — написал глава региона на своей странице в Facebook.

Татьяна Иванова служила в театре им. Федора Волкова с 1971 года после окончания Ярославского театрального училища в том же году. За время работы Иванова сыграла более 100 ролей в различных спектаклях, ее игра была отмечена несколькими наградами за лучшие роли.