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Республиканцы приступили к реформированию систему выборов в Джорджии

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Сенат американского штата Джорджия, где решилась судьба большинства в верхней палате конгресса США, а ранее результаты голосования на президентских выборах 2020 года вызвали ожесточенные споры, одобрил проект масштабной реформы электоральной системы, сообщает в понедельник, 8 марта, CNN.

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По информации телекомпании, одним из главных нововведений станет ужесточение правил допуска к голосованию по почте. Ожидается, что палата представителей Джорджии примет законопроект в ближайшие недели. Сенат и палата представителей штата находятся под контролем республиканцев.

Во время ноябрьских выборов в сенат США кандидаты-республиканцы опередили демократов, но не смогли набрать более 50% голосов. По законам штата, в таких случаях проводятся повторные выборы. Они состоялись в январе 2021 года: оба места от этого штата получили кандидаты-демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок. Жителям штата, с учетом пандемии коронавируса, разрешили активно голосовать по почте. Дональд Трамп, находящийся на посту президента в то время, заявил, что считает выборы в Джорджии нечестными.

Именно в Джорджии решилась судьба большинства в сенате США. Благодаря победе в этом штате обоих их кандидатов, у демократов стало 50 сенаторов, как и у республиканцев. В таких случаях решающим является голос вице-президента США. Им является демократ Камала Харрис, и потому демократы смогли вернуть себе большинство в сенате.

4 января, накануне второго тура выборов в сенат американского конгресса в Джорджии, избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая перед сторонниками в Джорджии, заявил, что американцы получат по $2 тыс. поддержки в условиях пандемии коронавируса, если демократы получат контроль над сенатом.

Республиканские власти Джорджии подсчитывали голоса на президентских выборах в общей сложности три раза, и каждый раз выяснялось, что Байден обошел Трампа с незначительным отрывом. В результате демократ получил голоса всех 16 выборщиков от Джорджии.

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