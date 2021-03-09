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Армия Ливана открыла огонь по нарушившим границу израильским БПЛА

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Военнослужащие ливанской армии во вторник, 9 марта, открыли огонь по двум израильским беспилотникам, нарушившими границу. Один из них был замечен в небе над армейскими позициями в пограничном районе Мейс-эль-Джебель, а другой двигался над населенным пунктом Блида, об этом сообщает телеканал Al Manar.

Отмечается, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) после обстрела повернули обратно в сторону территории Израиля. Очевидцы заявили также о падении нескольких осветительных ракет в пограничной полосе возле Мейс-эль-Джебель, выпущенных израильскими военными.

1 февраля БПЛА Армии обороны Израиля упал на территории Ливана недалеко от границы. Инцидент произошел в ходе «оперативной деятельности». Израильские военные добавили, что «риска утечки информации нет». Беспилотник был сбит бойцами сопротивления и попал в руках бойцов шиитской партии «Хезболла».

Командование Временных сил ООН в Ливане считает разведывательные полеты израильской авиации и БПЛА нарушением резолюции 1701 СБ ООН, установившей режим прекращения огня на границе после конфликта летом 2006 года.

Тем не менее израильские военные оправдывают такие полеты необходимостью следить за действиями шиитской вооруженной милиции «Хезболлах», бойцы которой воюют в соседней Сирии на стороне правительственных войск.

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