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Эстония с 11 марта вводит жесткий карантин на месяц

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В Эстонии с 11 марта на фоне распространения в стране британского штамма коронавирусной инфекции вводится жесткий карантин. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщила премьер-министр республики Кая Каллас в эфире телеканала ETV+.

Строгие ограничения вводятся сроком на месяц. «Мы решили закрыть страну настолько, насколько это возможно», — подчеркнула глава правительства.

С четверга в Эстонии закрываются все магазины, за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости и продуктами. При этом доступ покупателей в торговый зал будет закрыт, товары станут выдавать только на улице. Кафе и рестораны будут работать только на вынос. Запрещаются занятия в спортзалах, а при нахождении на улице рекомендуется соблюдать дистанцию.

Кроме того, всех школьников и студентов переведут на дистанционный режим обучения, а родителям дошкольников настоятельно рекомендуют без крайней необходимости не водить детей в детский сад.

Вакцинация от COVID-19 стартовала в Эстонии 27 декабря. В стране используются препараты Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca. В начале марта 31-летний сотрудник спасательного департамента умер после прививки препаратом AstraZeneca.

В Эстонии с начала пандемии, по данным портала Worldometer, зафиксировано более 76 тыс. случаев COVID-19, скончались 667 человек.

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