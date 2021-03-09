В США умер говоривший на 20 языках полиглот Мозес Маккормик

Популярный YouTube-блогер Мозес Маккормик (Laoshu), который известен способностью говорить более чем на 20 языках, скончался в США.

Отмечается, что Маккормик умер в четверг, 4 марта, из-за болезни сердца в американском штате Аризона. В данный момент его семья и пользователи по всему миру собирают пожертвования, чтобы отправить его тело в родной штат Огайо.

If you are not in the language community you may not have known Laoshu but for those who knew him he was an inspiration. He spoke so many languages. This is a black American from Ohio who made videos that made Russians, Somalis, Chinese people etc. smile. R.I.P. Moses. pic.twitter.com/AXyR8Nmyd5 — Kiki كاريما (@TropicalDelite) March 5, 2021

Его ник в сети — Laoshu в переводе с китайского означает «мышь». У него было более 1 млн подписчиков на YouTube-канале, пишет портал daily dot.

Многие пользователи в соцсети Twitter написали о том, как именно их вдохновлял Мозес Маккормик. Так, пользователь под ником TropicalDelite рассказала, что блогер был вдохновением для многих людей, а его видео «заставляли улыбаться русских, сомалийцев, китайцев и других».