В США умер говоривший на 20 языках полиглот Мозес Маккормик
Популярный YouTube-блогер Мозес Маккормик (Laoshu), который известен способностью говорить более чем на 20 языках, скончался в США.
Отмечается, что Маккормик умер в четверг, 4 марта, из-за болезни сердца в американском штате Аризона. В данный момент его семья и пользователи по всему миру собирают пожертвования, чтобы отправить его тело в родной штат Огайо.
Его ник в сети — Laoshu в переводе с китайского означает «мышь». У него было более 1 млн подписчиков на YouTube-канале, пишет портал daily dot.
Многие пользователи в соцсети Twitter написали о том, как именно их вдохновлял Мозес Маккормик. Так, пользователь под ником TropicalDelite рассказала, что блогер был вдохновением для многих людей, а его видео «заставляли улыбаться русских, сомалийцев, китайцев и других».