Обитателей Московского зоопарка поздравили с 8 Марта

Сотрудники Московского зоопарка поздравили своих подопечных с праздником 8 Марта ледяным угощением. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба зоосада.

Там рассказали, что к празднику готовились и сотрудники, и животные. Так, киперы создавали украшения для вольеров из цветов, ягод, фруктов и овощей, пишет телеканал «360». Некоторые животные получили в подарок фигурки изо льда с замороженными внутри лакомствами, отмечает телеканал «Звезда».

Например, папуанским пингвинам достались разноцветные фигурки изо льда с рыбой внутри. Вольер кафрских воронов украсили бумажными цветами, а в подарок птицам преподнесли коробку с насекомыми, отмечает РИАМО.

В пресс-службе рассказали, что панда Диндин получила в подарок открытку, подушку и букет фруктов, пишет RT. Из всех предложенных угощений выбрала грушу. Другим обитателям зоопарка достались лакомства в виде сердечек и цветов, вырезанных из овощей или фруктов, пишет НСН. Эти продукты и так водят в рацион животных Московского зоопарка, но таким образом сотрудники сделали праздник ярче и для себя, и для подопечных.

9 февраля сообщалось, что папуанских пингвинов в Московском зоопарке научили лопать мыльные пузыри.