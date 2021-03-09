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Норвежский журналист назвал слова Авакова о русском языке нелепыми

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Норвежский журналист Бьерн Нистад в своей статье, опубликованной в издании Resett, подверг критике министра внутренних дел Украины Арсена Авакова за то, что тот назвал русский язык степным наречием и предложил называть его слобожанским.

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Нистада назвал такие слова главы МВД нелепыми, но в то же время трагичными, поскольку украинская идентичность и культура после событий 2014 года свелись к демонизации всего русского. Журналист подчеркнул, что интеллигенция Украины при участии Польши построила собственный украинский язык на основе польской грамматики и заимствований.

«Как если бы австрийцы и немецкоязычные швейцарцы, вместо того чтобы гордиться своим немецким языком и немецкой культурой, принялись бы всех уверять, что их язык (разумеется, немецкий) ничуть не немецкий и близко на него не похож, и попытались бы создать другой, своего рода антинемецкий», — заключил автор статьи.

Ранее, 2 марта, Аваков выступил с предложением организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру, заявив, что русская языковая культура принадлежит и украинцам. Чиновник отметил, что считает русский «степным наречием», и предложил называть его слобожанским.

3 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предложение Авакова организовать иновещание украинских телеканалов на русском языке на заграничную аудиторию паноптикумом.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона, введение экзаменов для чиновников, определяющих уровень знания украинского языка, и штрафы за нарушение норм закона.

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