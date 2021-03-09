Работающих на военной базе в Хмеймиме женщин поздравили с 8 Марта

Женщин-военнослужащих на российской авиабазе Хмеймим в Сирии поздравили с Международным женским днем. Девушек наградили медалями и почетными грамотами, а также вручили цветы и исполнили для них песни.

«Вам каким-то удивительным образом удается всё успеть, выполнить свой долг и при этом остаться очаровательными, красивыми и женственными!» — заявил командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии Александр Чайко.

Традиционный праздничный обед в солдатской столовой приготовили мужчины. Девушек-поваров освободили от работы на кухне.

«Женщина-военнослужащая — это не аномалия, а четкое нормальное явление, сегодня они у нас во всех структурных подразделениях. Это и связь, и медицинские специалисты, и в органах политической подготовки, психологи. Они достойно выполняют свои обязанности», — отметил замкомандующего группировки войск ВС РФ в Сирии Игорь Курочкин.

Еще одним праздничным сюрпризом для женщин-военных в этот день стал проход в переговорный пункт без очереди, для того чтобы они смогли поздравить родных и получить ответные поздравления.

Ранее в этот день военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) поздравили сирийских женщин с Международным женским днем.