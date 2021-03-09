Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В США обвинили разведку РФ в распространении дезинформации о вакцинах
Культура
Минкультуры будет контролировать прием в творческие вузы
Мир
Украина попыталась удалить крымских журналисток с совещания ОБСЕ
Мир
Захарова отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл
Армия
Работающих на военной базе в Хмеймиме женщин поздравили с 8 Марта
Мир
Норвежский журналист назвал слова Авакова о русском языке нелепыми
Общество
Названы самые популярные у россиянок писатели
Мир
США предоставили временную защиту от экстрадиции гражданам Венесуэлы
Мир
В РФ из Аргентины экстрадирован обвиняемый в краже гражданин Колумбии

Работающих на военной базе в Хмеймиме женщин поздравили с 8 Марта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Женщин-военнослужащих на российской авиабазе Хмеймим в Сирии поздравили с Международным женским днем. Девушек наградили медалями и почетными грамотами, а также вручили цветы и исполнили для них песни.

«Вам каким-то удивительным образом удается всё успеть, выполнить свой долг и при этом остаться очаровательными, красивыми и женственными!» — заявил командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии Александр Чайко.

Традиционный праздничный обед в солдатской столовой приготовили мужчины. Девушек-поваров освободили от работы на кухне.

«Женщина-военнослужащая — это не аномалия, а четкое нормальное явление, сегодня они у нас во всех структурных подразделениях. Это и связь, и медицинские специалисты, и в органах политической подготовки, психологи. Они достойно выполняют свои обязанности», — отметил замкомандующего группировки войск ВС РФ в Сирии Игорь Курочкин.

Еще одним праздничным сюрпризом для женщин-военных в этот день стал проход в переговорный пункт без очереди, для того чтобы они смогли поздравить родных и получить ответные поздравления.

Ранее в этот день военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) поздравили сирийских женщин с Международным женским днем.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021