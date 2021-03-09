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США предоставили временную защиту от экстрадиции гражданам Венесуэлы
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США предоставили временную защиту от экстрадиции гражданам Венесуэлы

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США предоставили статус временно защищенных от экстрадиции лиц гражданам Венесуэлы, которые находятся на американской территории. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

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По предварительным данным, нововведение может коснуться около 320 человек. Им предлагается подать документы получить вид на жительство и разрешение на работу на срок до 18 месяцев. Данное решение было принято на фоне «экстренных обстоятельств» в Венесуэле, что делает небезопасным возвращение этих граждан домой.

Также сообщается, что речь идет только о тех венесуэльцах, которые находятся в США по состоянию на 8 марта. Администрация отрицает, что защищенный статус будет предоставлен на постоянной основе. При этом чиновник заявил, что США не намерены отказываться от санкций в отношении Венесуэлы, хотя за последние четыре года они не увенчались успехом, так как добиться проведения новых выборов в стране не удалось.

19 января действующий на тот момент президент США Дональд Трамп издал меморандум о запрете на ближайшие полтора года депортировать из страны граждан Венесуэлы или лиц без гражданства, проживавших в последнее время на территории этой страны.

Отношения между Венесуэлой и США остаются напряженными. Это связано с тем, что в январе 2019 года на фоне протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. США признали его легитимным, а против республики и ряда политиков ввели односторонние санкции.

Ряд других стран, среди которых Россия, Китай и Мексика, поддержали президента Николаса Мадуро.

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