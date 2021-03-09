США предоставили временную защиту от экстрадиции гражданам Венесуэлы

США предоставили статус временно защищенных от экстрадиции лиц гражданам Венесуэлы, которые находятся на американской территории. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

По предварительным данным, нововведение может коснуться около 320 человек. Им предлагается подать документы получить вид на жительство и разрешение на работу на срок до 18 месяцев. Данное решение было принято на фоне «экстренных обстоятельств» в Венесуэле, что делает небезопасным возвращение этих граждан домой.

Также сообщается, что речь идет только о тех венесуэльцах, которые находятся в США по состоянию на 8 марта. Администрация отрицает, что защищенный статус будет предоставлен на постоянной основе. При этом чиновник заявил, что США не намерены отказываться от санкций в отношении Венесуэлы, хотя за последние четыре года они не увенчались успехом, так как добиться проведения новых выборов в стране не удалось.

19 января действующий на тот момент президент США Дональд Трамп издал меморандум о запрете на ближайшие полтора года депортировать из страны граждан Венесуэлы или лиц без гражданства, проживавших в последнее время на территории этой страны.

Отношения между Венесуэлой и США остаются напряженными. Это связано с тем, что в январе 2019 года на фоне протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. США признали его легитимным, а против республики и ряда политиков ввели односторонние санкции.

Ряд других стран, среди которых Россия, Китай и Мексика, поддержали президента Николаса Мадуро.