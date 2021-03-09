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Минкультуры будет контролировать прием в творческие вузы

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С 2022 года контрольные цифры приема абитуриентов в творческие вузы перейдут из ведения Минобрнауки в Министерство культуры, сообщила «Известиям» министр культуры России Ольга Любимова.

«Мы начинаем отвечать за то, какое учреждение сколько бесплатных мест получит. Ранее это решение принималось коллегиально совместно с Минобрнауки», — рассказала министр.

При этом она подчеркнула, что сокращать количество абитуриентов или вводить паузы в образовании министерство не планирует.

Об этом и других аспектах профессионального творческого образования Ольга Любимова рассказала в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«У нас серьезный кризис жанра. Скамейка запасных пуста»

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