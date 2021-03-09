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В РФ из Аргентины экстрадирован обвиняемый в краже гражданин Колумбии

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Правоохранительные органы Аргентины экстрадировали в Россию гражданина Колумбии Эдгара Алехандро Валеро Валеро, обвиняемого в краже чемодана с ювелирными изделиями на 160 млн рублей. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов во вторник, 9 марта.

Колумбиец обвиняется в краже в особо крупном размере, которую он совершил в июле 2018 года в Казани. По данным следствия, в павильоне выставочного центра «Казанская ярмарка» Валеро с сообщниками украл у сотрудника ювелирной компании Seven Diamonds чемодан, в котором находились драгоценности на сумму 160 млн рублей.

Гражданин Колумбии был заочно арестован судом в Татарстане, а затем объявлен в международный розыск. В сентябре 2019 года его задержали в Аргентине, после чего Генпрокуратура направила в компетентные органы страны запрос о его выдаче.

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Отмечается, что процесс экстрадиции осложнялся тем, что многие международные рейсы в данный момент невозможны. Кроме того, у Валеро заканчивается действие паспорта, а Колумбия отказалась обсуждать вопрос о продлении документов.

Изначально планировалось перевезти Валеро в Россию транзитным рейсом из Аргентины в Испанию. Однако в связи с действующими карантинными мерами для прибывающих в страны это стало недоступно. Кроме того, в Испании заявили, что Валеро также находится в их розыске по обвинению в неких преступлениях, поэтому по прилету будет арестован.

Тогда в Генпрокуратуре направили запрос о транзите в Турцию. Всего за 10 дней удалось добиться положительного решения о транзитной провозке разыскиваемого. Конвой с Валеро прилетает в Шереметьево 9 марта.

1 марта сообщалось, что Россия потребовала у Испании экстрадиции врача Евгения Блюма, которого обвиняют в хищении денежных средств у сноубордистки Марии Чаадаевой.

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