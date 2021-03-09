При взрыве в Багдаде пострадали восемь паломников 

На севере Багдада на мосту Аль-Аимма сработало взрывное устройство, в результате пострадали не менее восьми человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей органов безопасности Ирака.

«Ручная граната взорвалась в мусорке рядом с мостом Аль-Аимма, пострадали восемь человек», — говорилось в заявлении.

Как отмечается в сообщении, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, а инцидент не повлиял на ход паломничества шиитов к мечети Каземия в Багдаде.

Ранее разведывательное управление при МВД Ирака сообщило о задержании террористической ячейки из трех боевиков, планировавших теракт против паломников с участием боевика-смертника.

5 марта в Багдад с апостольским визитом прибыл папа римский Франциск. Сообщалось, что понтифик пробудет в Ираке три дня. За это время Франциск встретится с политическими деятелями, дипломатами и представителями организаций гражданского общества.