Украина попыталась «удалить» крымских журналисток с совещания ОБСЕ

Представители Киева оказывали давление на крымских журналисток во время онлайн-совещания ОБСЕ, посвященного СМИ и гендерному равенству. Об этом рассказала глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина в понедельник, 8 марта.

По ее словам, она выступала на совещании вместе с коллегой, главным редактором «Крымской газеты» Марией Волконской. После выступления один из представителей украинской делегации заявил, что он представляют «оккупированную территорию» и потребовал удалить их из виртуального пространства на площадке ОБСЕ, пишет «РИА Новости».

Выступление Гридчиной было посвящено журналистике в Крыму. В нем журналистка рассказала о поступающих в ее адрес угрозах «от различных пользователей с территории Украины».

3 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз ввести санкции в связи с «произволом» на «оккупированных» территориях Крыма.

В тот же день дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что послы 27 стран Евросоюза согласовали продление до 15 сентября 2021 года действия персональных санкций против России по Украине. Уточняется, что они связаны с «подрывом суверенитета и территориальной целостности Украины».

Крым стал частью РФ в 2014 году, за присоединение на референдуме проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев не признал итоги голосования и строит планы по «возвращению» региона. Москва указывает, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм и вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда. В ответ на санкции ЕС Москва также ввела контрсанкции.