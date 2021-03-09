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Захарова отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 8 марта, в своем аккаунте в Facebook прокомментировала интервью принца Гарри и Меган Маркл. Она заявила, что после него стало более понятно, что такое демократия со спецификой британской монархии.

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Захарова указала, что из беседы Опры Унфри с герцогом и герцогиней следует, что «даже самые защищенные представители британской элиты не чувствуют себя в безопасности, если неугодны правящей верхушке».

По словам дипломата, истеблишмент Великобритании находится в сговоре с прессой, а, в свою очередь, пресса манипулирует общественным мнением, «формируя соответствующее восприятие, которое может в принципе не совпадать с реальностью, даже противоречить ей».

«От себя добавлю, что, собственно, материалы МИД Британии, попавшие недавно в Сеть, свидетельствуют об этом же», — подчеркнула она. По словам Захаровой, «любую тему, как подтвердили Сассекские, британская медиаиндустрия с подачи власть имущих может извратить с точностью до наоборот».

«Мы это проходили не один раз на примерах историй Литвиненко, Березовского, Скрипалей, «Белых касок» и т.д.», — отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

По мнению Захаровой, «расизм не искоренен, а его жертвы подвергаются травле». В заключение дипломат констатировала, что это интервью — не скандал, а «обрушение декораций».

7 марта в интервью американской телеведущей Опре Уинфри в эфире телеканала CBS супруга британского принца Гарри Меган Маркл сообщила, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве.

В ходе интервью она также рассказала о переживаниях королевской семьи из-за цвета кожи ее ребенка. Маркл заявила, что была расстроена решением королевской семьи не удостаивать их первенца титула принца.

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