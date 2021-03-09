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ЮMoney возобновил денежные переводы в адрес компаний-нерезидентов

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ЮMoney, который входит в экосистему «Сбера», с 5 марта 2021 года возобновил все платежные операции с 45 международными компаниями-нерезидентами после снятия ограничений Банком России. Об этом «Известиям» сообщил представитель сервиса.

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Он пояснил, что клиенты снова могут оплачивать покупки и услуги на этих площадках кошельком ЮMoney — там, где такой метод подключен. Кроме того, организации, с которых снят запрет ЦБ, теперь вновь могут принимать платежи через ЮKassa и пользоваться всеми преимуществами сервиса, подчеркнули в компании.

По данным «Известий», ограничения больше не распространяются на платежи в адрес Google (в том числе в Play Store), Aliexpress, Booking.com, а также на игровые сервисы Steam, Epic Games, Wargaming.

«ЮMoney продолжает консультироваться с Банком России по вопросу снятия временных ограничений для других компаний-нерезидентов и о ключевых решениях будет сообщать дополнительно», — заявил представитель сервиса.

Ранее 12 января регулятор наложил запрет на ряд операций с помощью кошельков ЮMoney на полгода. Из-за ограничений ЦБ клиенты не могли оплатить покупки в иностранных интернет-магазинах и получать выплаты на свои кошельки от зарубежных компаний. При этом клиентам ЮMoney осталась доступна оплата покупок на иностранных сайтах с помощью карты и перевод денег на «пластик» физлиц-нерезидентов или их банковский счет в зарубежной кредитной организации.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Переводная картина: ЮMoney возобновил денежные перечисления за рубеж

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