Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Культура
Пригожин прокомментировал выбор певицы Manizha для «Евровидения-2021»
Спорт
Норвежскому лыжнику Клебо могут вернуть золото ЧМ в марафоне
Мир
Армия Ливана заявила о поддержке права граждан мирно выражать свое мнение
Спорт
«Рубин» обыграл «Зенит» в матче чемпионата России по футболу
Мир
В Крыму ответили на предложение Киева разорвать дипотношения с Россией
Мир
В Минобороны заявили о подготовке боевиками провокаций в Сирии
Мир
МОК отказался признать сына Лукашенко главой НОК Белоруссии
Мир
Выпускница МГИМО заявила о создании антироссийского движения в Грузии
Общество
Скончался ведущий программы «Гражданин и закон» Станислав Мелейко

Норвежскому лыжнику Клебо могут вернуть золото ЧМ в марафоне

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо могут вернуть золотую медаль чемпионата мира в марафоне. Об этом сообщило издание Aftenposten в понедельник, 8 марта.

Важные виды: биатлонисты рвут, лыжники попадают в скандалы
Золото Логинова и женского квартета в эстафете сделали настроение в выходные

Как рассказал рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньерей, медаль могут вернуть, если комиссия удовлетворит апелляцию норвежского спортсмена.

Меньерей добавил, что в комиссию входит много людей, федерация повлиять на данный вопрос никак не может. Он также добавил, что всегда существует шанс, что комиссия придет к отличному от жюри решению.

Накануне, 7 марта, стало известно, что на финише марафона на 50 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе российский лыжник Александр Большунов при столкновении с Клебо сломал палку, после чего пропустил соперника и еще одного норвежского спортсмена, Эмиля Иверсена, вперед.

Позже стало известно, что Клебо дисквалифицировали, золото в марафоне досталось Иверсену, а серебро — Большунову. Бронза досталась норвежскому спортсмену Симену Хегстаду Крюгеру.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021