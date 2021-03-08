Норвежскому лыжнику Клебо могут вернуть золото ЧМ в марафоне

Норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо могут вернуть золотую медаль чемпионата мира в марафоне. Об этом сообщило издание Aftenposten в понедельник, 8 марта.

Как рассказал рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньерей, медаль могут вернуть, если комиссия удовлетворит апелляцию норвежского спортсмена.

Меньерей добавил, что в комиссию входит много людей, федерация повлиять на данный вопрос никак не может. Он также добавил, что всегда существует шанс, что комиссия придет к отличному от жюри решению.

Накануне, 7 марта, стало известно, что на финише марафона на 50 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе российский лыжник Александр Большунов при столкновении с Клебо сломал палку, после чего пропустил соперника и еще одного норвежского спортсмена, Эмиля Иверсена, вперед.

Позже стало известно, что Клебо дисквалифицировали, золото в марафоне досталось Иверсену, а серебро — Большунову. Бронза досталась норвежскому спортсмену Симену Хегстаду Крюгеру.