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«Рубин» обыграл «Зенит» в матче чемпионата России по футболу

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Казанский ФК «Рубин» в домашнем матче обыграл санкт-петербургский «Зенит» в рамках 21-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) в понедельник, 8 марта.

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Игра проходила в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась со счетом 2:1. У победителей отличились Джордже Деспотович (41-я минута) и Денис Макаров (90+2). Единственный мяч у проигравших забил Сердар Азмун (75).

На 98-й минуте встречи у «Зенита» появился шанс сравнять счет — команда получила право на пенальти. Однако Артем Дзюба не смог реализовать его, пишет «Спорт-Экспресс».

На данный момент «Зенит» с 42 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. Отрыв от ЦСКА составляет два очка. «Рубин» после этого матча с результатом в 34 очка поднялся на восьмую строку рейтинга, опередив «Краснодар».

Накануне футболисты московского «Спартака» одержали победу над «Краснодаром» со счетом 6:1 в домашнем матче 21-го тура Тинькофф РПЛ. «Краснодар» впервые в истории пропустил шесть голов.

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