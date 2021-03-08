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В Сирии при разгоне боевиками протестной акции пострадали 15 жителей

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В Сирии в ходе разгона боевиками протестной акции 15 человек получили ранения. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Александр Карпов.

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По его словам, на фоне гуманитарного кризиса на подконтрольной вооруженным силам Турции территории Сирии продолжаются протесты местных жителей против незаконных вооруженных формирований.

«В районе Шейх-Акиль на западе населенных пунктов Эль-Баб в ходе разгона боевиками протестной акции мирных жителей получили ранения 15 человек, около 10 арестованы», — говорится в сообщении.

Карпов также отметил, что в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 28 обстрелов со стороны террористических групп «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), в том числе по данным сирийской стороны — 24 обстрела, из них в провинции Идлиб — 15 обстрелов, в провинции Латакия — 10 обстрелов, в провинции Алеппо — один, в провинции Хама — два обстрела.

Как заявил контр-адмирал, за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

«Подразделениями российской военной полиции продолжено сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М4 между населенными пунктами Айн-Исса провинции Ракка и Телль-Тамер провинции Хасеке. За прошедшие сутки осуществлено сопровождение 168 автомобилей и 333 человек», — добавил представитель ЦПВС.

7 марта по меньшей мере 18 человек погибли, трое пострадали в результате взрыва двух мин, которые были заложены террористами на востоке сирийской провинции Хама.

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