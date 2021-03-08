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Экс-помощника президента Абхазии заподозрили в планировании переворота

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Бывший помощник президента Абхазии Ахра Авидзба, а также сотрудники его охраны подозреваются в планировании попытки государственного переворота. Об этом сообщила Служба госбезопасности Абхазии (СГБ) в понедельник, 8 марта.

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Согласно сообщению, 4 марта Авидзба был приглашен в СГБ для проведения разъяснительной беседы о недопустимости нахождения с ним вооруженной охраны, которая состояла из пяти иностранных граждан. Однако экс-помощник президента предложение правоохранителей отверг.

В этот же день в его доме прошел обыск, в ходе которого были обнаружены ручные пулеметы, автоматы, пистолеты и боеприпасы к ним в большом количестве, ручные противотанковые гранатометы и средства специальной связи. Все предметы были изъяты, сообщается на сайте ведомства.

В данный момент Ахра Авидзба задержан и находится в СИЗО, также задержаны пятеро иностранных граждан из его охраны. Отмечается, что все задержанные, по оперативной информации, планировали принять участие в попытке государственного переворота в республике. Против них уже возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения оружия.

Ранее, 4 марта, сотрудники ФСБ задержали россиянина, готовившего взрыв на объекте энергетики в Калининградской области. В ходе обысков в доме задержанного были обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ. Возбуждено уголовное дело.

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