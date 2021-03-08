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Власти поддержат ягодный бизнес в Тюменской области

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В Тюменском районе Тюменской области чиновники и представители ягодного бизнеса обсудили перспективы развития этой сферы. Один из резидентов индустриального парка «Боровский» занимается сбором и заготовкой дикорастущих ягод, грибов, кедрового ореха, закупкой яблок у дачников и садоводов.

«В период заготовки на всех этапах работ мы создаем рабочие места для более чем 1,5 тыс. человек в сельской местности», — сообщил предприниматель Эльмар Ибуков. В администрации района готовы поддержать местных жителей, которые хотят развивать собственное дело в этом направлении, пишет портал «Наш город».

Напомним, власти Тюменской области окажут дополнительную поддержку местному малому и среднему бизнесу. Размер поддержки составит 50 млн рублей. По словам губернатора Александра Моора, средства направят на возмещение части затрат по уплате первого взноса на лизинг оборудования. Для того чтобы получить субсидию, предприниматель должен подать заявку в региональный департамент инвестиционной политики.

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