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Ракова заявила об отсутствии явных ошибок властей в борьбе с COVID-19

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Явных ошибок за год борьбы с эпидемией COVID-19 у столичных властей не было. Об этом 8 марта заявила заммэра российской столицы Анастасия Ракова в интервью Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы».

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По словам Раковой, это сложный вопрос, окончательно делать выводы рано. «Так, явных каких-то вещей, которых я бы сейчас, обернувшись, не сделала, нет», — отметила заммэра. Как она добавила, что-то можно было сделать быстрее.

Можно было бы еще быстрее в Москве разворачивать госпитали для лечения больных коронавирусом, быстрее развернуть сеть тестирования на COVID-19, добавила чиновник.

Ранее в этот день Ракова рассказала, что у жителей Москвы сформировался популяционный иммунитет к коронавирусу с момента снятия ограничений в столице. По ее словам, локдаун вводился только весной, а потом были «определенные разумные ограничения».

С 8 марта для москвичей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями режим изоляции перестал быть обязательным. С понедельника транспортные карты граждан этой категории будут разблокированы. Ранее такая возможность была только у тех, кто привился от коронавируса.

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