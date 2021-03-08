Сотрудники круизного лайнера в ФРГ не могут покинуть борт из-за COVID-19

Тысяча сотрудников круизного лайнера Odyssey of the Seas, пришвартованного к набережной в немецком Бремерхафене, не могут покинуть корабль, так как у семи человек выявили коронавирус. Об этом 8 марта сообщил немецкий таблоид Bild.

В Бремерхафене планировалось провести заключительную отделку корабля. Верфь Meyer в Папенбурге, где было построено судно, уже подтвердила два случая COVID-19 на прошлой неделе. За это время новые случаи выявили у двух человек.

Заболевших изолируют в отеле. Находящиеся на лайнере ежедневно сдают тесты на инфекцию.

Новейший 16-палубный лайнер Odyssey of the Seas принадлежит судоходной компании Royal Caribbean. Он был спущен на воду в 2020 году.

Ранее в этот день в регионах Германии стали смягчать ограничения по коронавирусу: начали работать музеи, галереи, зоопарки и ботанические сады, было разрешено встречаться группами до трех человек.

3 марта канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что с 8 марта власти федеральных земель могут самостоятельно принимать решения о послаблении ограничений, исходя из ситуации с коронавирусом. При этом общенациональный карантинный режим в Германии продлен до 28 марта.