Вакцины AstraZeneca и BioNTech в ФРГ сравнили с газом «Циклон Б»

Баварский член партии «Альтернатива для Германии» Штефан Бауэр в ходе посещения бывшего нацистского концлагеря «Маутхаузен» в Австрии сравнил применение вакцин от COVID-19 Pfizer – BioNTech и AstraZeneca с отравляющим газом «Циклон Б», применявшимся гитлеровцем для массового уничтожения людей. Об этом 8 марта сообщила газета Bild.

Как выразил надежду Бауэр, страшные времена концлагерей больше никогда не повторятся, и никто не будет строить такие сооружения «для людей, отказывающихся от вакцинации или не желающих сдавать тесты». По его словам, Германии не нужен новый «Циклон Б», будь то AstraZeneca или BioNTech.

«Нет, нам такого не надо», — подчеркнул он.

Свое возмущение сказанным выразил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер. «Сравнение вакцины от COVID-19 с ядом, убившим миллионы людей, не просто распространяет теории заговора, это отвратительно и преступно», — сказал он.

«Заявления политика АдГ абсолютно недопустимы. Заявление о возбуждении уголовного дела немедленно подается в соответствующую прокуратуру — так же, как это было в случае с демонстрациями в Вене», — сказал Нехаммер.

Ранее в этот день в регионах Германии стали смягчать ограничения по коронавирусу. В ряде регионов начали работать музеи, галереи, зоопарки и ботанические сады.

3 марта канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что с 8 марта власти федеральных земель могут самостоятельно принимать решения о послаблении ограничений. При этом общенациональный карантинный режим в Германии продлен до 28 марта.