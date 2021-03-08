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МОК отказался признать сына Лукашенко главой НОК Белоруссии

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Международный олимпийский комитет (МОК) не признает Виктора Лукашенко новым президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии. Об этом 8 марта на пресс-конференции объявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

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«Исполком МОК сегодня ввел временные санкции в отношении НОК Белоруссии. В частности, не признавать избрание Виктора Лукашенко новым президентом НОК Белоруссии, а также Дмитрия Баскова — членом исполнительного комитета НОК Белоруссии», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МОК.

26 февраля стало известно, что старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктор избран президентом НОК республики.

Виктор Лукашенко сменил на этом посту своего отца, который был главой НОК с мая 1997 года.

Ранее старший сын Лукашенко находился на посту первого вице-президента НОК республики. Также он до 1 марта 2021 года занимал пост помощника главы государства по национальной безопасности.

Александр Лукашенко в конце февраля опроверг слухи о намерении «передать власть» в стране своим детям, в частности старшему сыну Виктору.

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