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Кравчук рассказал о возможности сохранить СССР в виде конфедерации

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Незадолго до распада Советского Союза главы государств рассматривали возможность сохранения СССР в качестве конфедерации. Об этом 8 марта заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

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Политик рассказал, что вместе с первым президентом России Борисом Ельциным обсуждал подобную возможность.

«Ельцин посоветовался со многими руководителями республик, я помню, мы с ним сидели вдвоем и обсуждали эту тему. Он говорил — Леонид Макарович, а если мы предложим вместо федерации конфедерацию?» — вспомнил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

После обсуждения возможности создания конфедерации политики пошли с предложение к президенту СССР Михаилу Горбачеву, однако он подобную идею не оценил.

«Горбачев так задумался и говорит: «Нет-нет-нет, так нельзя, должен быть один президент». <…> И стало ясно, что ничего радикально Горбачев не собирается менять. Он хотел делать изменения при сохранении системы. А это невозможно», — заключил экс-президент Украины.

Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года. До этого, 8 декабря того же года, руководители России, Белоруссии и Украины подписали Беловежское соглашение. В нем говорилось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств.

Ранее, 5 марта, Леонид Кравчук заявил, что украинская сторона раздумывает о применении радикальных мер против России из-за позиции по Донбассу. За день до этого в Кремле выразили обеспокоенность обострением ситуации в Донбассе.

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