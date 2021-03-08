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Украинский дипломат призвал к разрыву отношений с Россией

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Киеву необходимо готовиться к разрыву дипломатических отношений с Москвой, заявил 8 марта бывший посол Украины в США Валерий Чалый в трансляции украинского телеканала «Еспресо» YouTube.

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Он призвал украинские власти к прекращению любого взаимодействия с Россией. «Необходимо подготовить это решение и в случае дальнейших шагов немедленно его принимать», — сказал Чалый.

Как отмечает «Газета.ру», если Киев перестанет взаимодействовать с Москвой, то в этом случае нужно обратиться к третьей стране. Это государства может стать посредником между Россией и Украиной по консульским вопросам, полагает экс-посол Украины в США.

По словам Чалого, Запад должен ввести санкции в отношении России. Он выразил уверенность, что президент США Джо Байден проведет переговоры со странами-участницами НАТО, после чего давление на Москву усилится.

В начале марта экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киев раздумывает о применении радикальных мер против России из-за позиции по Донбассу. За день до этого в Кремле выразили обеспокоенность обострением ситуации в этом регионе.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить минские договоренности и вести прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

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