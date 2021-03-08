Бывший игрок испанского «Вильяреала» найден мертвым

Бывший футболист резервного состава испанского клуба «Вильярреал» 25-летний Франко Акоста обнаружен мертвым в Уругвае. Об этом 8 марта сообщил портал Football-espana.

Уругвайский нападающий пропал без вести два дня назад когда он пытался вместе с братом переплыть реку Арройо Пандо, расположенный в департаменте Канелонес.

«Мы глубоко опустошены потерей. Мы всегда будем помнить тебя, Франко», — сообщил клуб на своей странице в Twitter.

Акоста перешел в клуб в 2015 году, но играл лишь за резервную команду. Ранее спортсмен выступал за молодежную сборную страны и уругвайские команды.