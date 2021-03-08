Выпускница МГИМО заявила о создании антироссийского движения в Грузии

Грузинский оппозиционный политик Элене Хоштария, которая окончила Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), основала антироссийское движение «Дроа». Об этом она объявила в Facebook.

Хоштария отмечает, что цель, основанного ей движения, разоблачать тех, кто связан с Россией.

«Я разоблачаю коррумпированных чиновников, обидчиков, мошенников, воров, членов кланов, кумовство и связи с Россией», — написала политик в социальной сети.

Оппозиционный политик также отметила, что Грузия является одной из самых бедных стран, где царит несправедливость. Также Хоштария отметила, что более миллиона жителей Грузии социально незащищены и имеют долги перед банками, при этом страну покидают сотни тысяч человек.

В 2020 году Элене Хоштария оказалась в центре скандала. Во время выступления председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе на пленарном заседании зазвучал гимн Советского Союза, который включила оппозиционерка, которая появилась в сессионном зале с рупорами в руках. Президент Грузии Саломе Зурабишвили тогда назвала это оскорблением государства.