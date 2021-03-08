Внука Тито приговорили к заключению за ДТП 30-летней давности

Один из внуков югославского экс-президента Иосипа Броз Тито Эдвард приговорен к восьми месяцам тюрьмы за ДТП. Приговор вынесен заочно, пишет 8 марта портал En.24.

Инцидент произошел в Земуне в 1991 году, в ДТП погиб друг осужденного, врач-терапевт. Сразу после аварии Эдвард Броз сбежал в Хорватию, но его арестовали в 2008 году на границе, когда он пытался въехать в Сербию.

После трех дней содержания под стражей он был освобожден, но паспорт обвиняемого остался у полицейских.

В конце марта 2008 года фигурант появился на процессе в Высоком суде Белграда, где заявил о раскаянии. После этого он не являлся на заседания суда в мае, июне и сентябре, тогда суд выдал международный ордер на арест обвиняемого.

Слушания по делу были возобновлены в Сербии в начале 2020 года в отсутствии 70-летнего подсудимого.