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В Латвии установили личность укравшего пушку с советского памятника

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Латвийская полиция установила местонахождение пушки, украденной с мемориала освободителям Латвии от нацистов и Героям СССР в Екабпилсе. Об этом 8 марта сообщил портал Delfi.

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Установлен и предполагаемый злоумышленник. Подозреваемый признался в демонтаже пушки с памятника. Кражу мужчина совершил с помощью трактора, который находится в настоящее время в Даугаве.

Пушка с мемориала советским воинам пропала 24 февраля, полиция возбудила уголовное дело.

Как добавляет «Газета.ру», дело расследуется по с ч. 1 ст. 229 Уголовного закона «О перемещении находящегося под охраной государства памятника культуры». За преступление предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или штраф.

Одновременно уголовное дело факту пропажи пушки расследуется и в России. Его возбудили 26 февраля следователи Главного следственного управления Следственного комитета России по п. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ («Повреждение воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны, совершенное группой лиц»).

Мотивом, как полагает следствие, стало негативное отношение злоумышленников к деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

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