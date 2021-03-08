В регионах Германии начали смягчать ограничения по коронавирусу

Власти нескольких регионов ФРГ с 8 марта смягчили ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Как сообщают местные власти, работу возобновляют музеи и магазины.

Часть послаблений действуют на уровне страны. Например, теперь допускаются встречи двух домохозяйств с участием пяти человек, а на улице можно собираться группами до десяти человек. Также отменено предписание, запрещающее работу непродовольственных магазинов. Ранее они должны были принимать покупателей по записи.

В ряде регионов начали работать музеи, галереи, зоопарки и ботанические сады. Речь идет о городах Баден-Вюртемберга, Гессена, Северного Рейна-Вестфалии, Саара, Саксонии-Анхальт.

В Берлине и Гамбурге также разрешили работать косметическим студиям и тату-салонам.

Ранее, 3 марта, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что с 8 марта власти федеральных земель могут самостоятельно принимать решения о послаблении ограничений в зависимости от эпидемиологической ситуации. При этом общенациональный карантинный режим в Германии продлен до 28 марта.

Ранее, 10 февраля, власти Германии приняли решение продлить карантинные меры в стране до 7 марта. Сообщалось, что ослабление локдауна последует только в случае, если в течение недели число новых случаев заражения будет стабильно ниже 35 на 100 тыс. жителей.