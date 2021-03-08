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Глава ЦБ объяснила большое представительство женщин в руководстве регулятора

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«Известия» поздравили председателя Банка России Эльвиру Набиуллину с 8 Марта (беседа с главой ЦБ состоялась накануне праздника, интервью читайте в одном из ближайших выпусков). Она в ответ поздравила всех женщин и ответила на вопрос, почему в руководстве регулятора такое заметное представительство женщин.

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Из четырех первых зампредов Центробанка — две женщины: Ксения Юдаева и Ольга Скоробогатова. Удобнее ли работать с представительницами своего пола или так сложилось исторически?

По словам Эльвиры Набиуллиной, так получилось. «Я сторонница подхода по заслугам, merit-based подхода», — пояснила глава ЦБ. Но чтобы была возможность оценивать всех по заслугам, нужно создать условия для женщин себя проявить, раскрыть свой потенциал, проявить свои способности, уточнила она, отметив, что на это не должны влиять декретные отпуска и те ограничения, которые появляются у женщин, пока дети маленькие.

«Я хотела бы обратить внимание, что женщин, которые работают в банке — и не только в банке, — нужно поддерживать, то есть учитывать их особую роль в семье, в том, что связано с воспитанием детей. Нужно, чтобы организация уделяла этому внимание и женщины могли сочетать работу и семью, я в этом убеждена.

Эльвира Набиуллина также отметила, что как раз сейчас в ЦБ началась работа, чтобы женщины, выходя из декретного отпуска и пропустив какое-то время, могли чувствовать себя комфортно. Например, через программу переобучения. «На финансовом рынке жизнь так быстро развивается, так что можно отстать за несколько месяцев», — подчеркнула глава Центробанка.

Кроме того, по мнению Эльвиры Набиуллиной, очень важен гибкий график. И регулятор готов рассматривать новые форматы, которые оказались востребованы во время пандемии.

«Сейчас к этому больше терпимости, потому что из-за пандемии дистанционные форматы работы стали более привычными, и руководители уже на опыте понимают, что человек, работающий из дома часть времени или постоянно, не теряет в эффективности, если правильно организовать работу — постановку задач, взаимодействие с коллегами и так далее. Я думаю, что женщины получат больше возможностей для самореализации и на работе, и в семье, если мы сможем эти задачи решить», — заявила глава ЦБ.

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