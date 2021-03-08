Сотрудники Федеральной пассажирской компании поздравляют с 8 марта

Сотрудники АО «ФПК» поздравили дам с Международным женским днём. Акция прошла по всей России. Цветы получили все кассиры и проводники, работавшие 8 марта. Идею сотрудников АО «ФПК» поддержали мужчины-пассажиры, сообщает телеканал «Известия».В Московском филиале АО «ФПК» работает 5,5 тыс. человек. 75% сотрудников предприятия представляет прекрасный пол. Вполне можно сказать: у компании женское лицо. В праздничный день без внимания не остались и пассажирки. Цветы и шоколадки вручили дамам не только в поезде «Стриж». Сладкие подарки получили все женщины, которые отправились в поездки на поездах в праздничный день.

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