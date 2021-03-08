Кравчук раскрыл детали разговоров с Горбачевым и Ельциным об СССР

Незадолго до подписания в 1991 году Беловежских соглашений руководители союзных республик рассматривали возможность сохранения СССР в качестве конфедерации. Об этом в интервью «Украина 24» рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, идею предложил первый президент России Борис Ельцин. Он посоветовался с главами многих республик и обсуждал с Кравчуком эту тему.

«Он говорил: Леонид Макарович, а если мы предложим вместо федерации конфедерацию?» — рассказал Кравчук. После этого политики поделились идеей с президентом СССР Михаилом Горбачевым, тот попросил привести пример конфедерации, где, как пишет «Газета.ру», происходит на постоянной основе ротация на должности президента.

«Ельцин говорит: конечно, Швейцария, сегодня вы президент, через год Леонид Макарович, еще через год я. Горбачев так задумался и говорит: нет, нет, нет, так нельзя, должен быть один президент», — рассказал Кравчук. По его мнению, для Горбачева главным приоритетом была власть. Он не хотел менять устройство государства, если не был при власти, отметил первый президент Украины.

Через некоторое время Горбачев предложил всесоюзный референдум о судьбе СССР. «Он (Горбачев. — Ред.) хотел делать изменения при сохранении системы. А это невозможно», — заключил Кравчук.



Беловежские соглашения были заключены 8 декабря 1991 между Белоруссией, Украиной и Россией как странами-учредителями СССР. Соглашение подписали высшие должностные лица Белоруссии, Украины и России: Станислав Шушкевич, Леонид Кравчук и Борис Ельцин. В итоге было образовано Содружество независимых государств, а СССР перестал существовать.

5 марта Кравчук заявил, что вступление в НАТО позволит Украине сохранить суверенность и возможность отстаивания собственных интересов.