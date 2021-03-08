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РФПИ договорился о производстве «Спутника V» в Италии
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РФПИ договорился о производстве «Спутника V» в Италии

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech договорились о производстве вакцины «Спутник V» в Италии. О подписании соответствующего соглашения 8 марта сообщила Итало-российская торговая палата.

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Отмечается, что компания еще в конце 2020 года предложила подписать стратегическое соглашение для местного производства российской вакцины «Спутник V».

«Данное соглашение — это первое в своем роде соглашение с европейским партнером. Его можно назвать историческим событием, которое является доказательством хорошего состояния двусторонних отношений между нашими странами и показывает нам, что итальянские компании могут видеть за пределами политических разногласий», — отметил президент Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани.

Производство вакцины должно начаться в июне 2021 года. Соглашение позволит полностью контролировать процесс производства лекарства и создаст новые рабочие места.

РФПИ и Adienne Pharma&Biotech планируют произвести 10 млн доз препарата до конца 2021 года.

Днем ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказывал о сотрудничестве со швейцарской компанией Adienne Pharma&Biotech для производства вакцины против коронавируса «Спутник V» в Италии.

В тот же день сообщалось, что первый заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар указал Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) на необходимость ускорения работы по оценке «Спутника V».

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты центра имени Гамалеи.

Согласно информации, опубликованной в феврале медицинским журналом The Lancet, по результатам третьей фазы клинических испытаний этого препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

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