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Захарова посчитала феминитивы шуткой
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Захарова посчитала феминитивы шуткой

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Внедрение феминитивов в языковую практику — шутка, таким мнением в Международный женский день 8 Марта поделилась с «РИА Новости» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Дипломат отказалась верить в существование феминитивов. «Не знаю, слышу в первый раз от вас подобный термин. Мне казалось, это в большей степени шутка», — ответила она на вопрос журналиста издания о словах вроде «дипломатка».

По словам Захаровой, в МИД не используют подобные слова и не планируют этого делать. Таких обсуждений в российском внешнеполитическом ведомстве даже не ведется, заверила она.

Летом 2020 года научный сотрудник Института лингвистики РГГУ, автор книги «Как называются женщины. Феминитивы: история, устройство, конкуренция» Ирина Фуфаева рассказала «Известиям», почему многим россиянам так режут слух слова вроде «блогерка» и «авторка». По ее мнению, это объясняется тем, что подобных слов в русском языке раньше не было.

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