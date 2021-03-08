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«Зенит» забыл захватить форму на матч с «Рубином»

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Перед игрой 21-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) между футбольными клубами «Рубин» и «Зенит» произошел казус: команда из Санкт-Петербурга не привезла на матч комплекты игровой формы. Об этом 8 марта сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на «Бизнес Online».

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Речи об отмене или переносе игры не идет, но «Зенит» заказал дополнительный чартерный авиарейс в Казань для доставки экипировки.

Чартер обойдется в сумму от 2 до 4 миллионов. Встреча началась в 16.30 по московскому времени на «Ак Барс Арене».

Накануне футболисты московского «Спартака» одержали победу над «Краснодаром» со счетом 6:1 в домашнем матче 21-го тура Тинькофф РПЛ. «Краснодар» впервые в истории пропустил шесть голов.

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