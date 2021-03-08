Прокуратура проверит инцидент с ударом тока ребенка в московском ТЦ

Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с пострадавшей от удара тока девочки в торговом центре в столице. Об этом сообщила в понедельник, 8 марта, пресс-служба столичной прокуратуры.

Как отметили в пресс-службе, инцидент произошел 8 марта около фудкорта в торговом центре на проспекте Мира. Девочка 2017 года рождения наступила на оголенный электропровод. Ее госпитализировали.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Бабушкинской межрайонной прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению организацией требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения», — следует из сообщения.

В ведомстве добавили, что при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Трехлетнего ребенка ударило током в московском торговом центре «Европолис». Как рассказали очевидцы, оголенные провода под напряжением без изоляции торчат из пола на проходе.