В Татарстане в ДТП погибли женщина и ребенок

В Алексеевском районе Татарстана 8 марта автомобиль ВАЗ-2114 столкнулся с грузовым фургоном «Форд».

Легковой автомобиль, за рулем которого находилась женщина, расплющило. Автоледи и один из ее сыновей скончались на месте. Второй мальчик был госпитализирован в больницу, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, женщина могла не справиться с управлением.

Ранее, 8 марта, произошло крупное ДТП на 8-м км трассы Самара–Тольятти в районе поселка Курумоч Волжского района. Легковой автомобиль Volkswagen столкнулся с грузовиком Isuzu. Водитель грузовика не пострадал. В легковом автомобиле находились семь человек — все они погибли.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, причиной аварии могло стать то, что водитель Volkswagen выехал на встречную полосу.

Как рассказал прокурор Красноярского района Самарской области Игорь Шустов ранее, дело изъято прокуратурой из следствия МВД и передано в следствие СК РФ, так как в ДТП погиб несовершеннолетний.