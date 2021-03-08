В Госдуме рассказали о наработках по защите цифрового суверенитета

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне имеет «определенные предложения и наработки» по защите цифрового суверенитета, для недопущения повторения блокировок материалов российских СМИ в соцсетях впредь. Об этом 8 марта заявил журналистам глава комиссии Василий Пискарев.

По его словам, вопрос неоднократно обсуждался на заседании комиссии. «Хотелось бы услышать от руководства соцсети ответ на вопрос: означает ли данная блокировка материалов, распространенных в СМИ российскими спецслужбами для информирования своих граждан, что Facebook поддерживает действия экстремистских неонацистских групп на территории России?» — цитирует Пискарева «РИА Новости».

По мнению парламентария, эти действия неприемлемы, они должны получить юридическую оценку по российскому закону.

Накануне Facebook заблокировал статьи нескольких российских СМИ, ссылающихся на релиз ФСБ, отмечает «Газета.ру». В материалах сообщалось о задержании в Воронеже в феврале 2021 года сторонников украинских радикалов.

Сообщалось, что сообщения удалили на основе выводов, сделанных украинским ресурсом StopFake, который утверждает, что задержанные якобы не связаны с неонацистами Украины.

Как прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, западные интернет-гиганты ведут себя в России вне правовых рамок, зачастую не подчиняясь законам страны.

В этот же день стало известно о готовности депутатов Госдумы обсудить на международном уровне проблему блокировки контента в социальных сетях и обеспечение цифрового суверенитета.