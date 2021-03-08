В Госдуме отреагировали на слова об украинском «ударе» по России

Решение Киева о закрытии ряда оппозиционных телеканалов на Украине не стало «ударом по России», но было ударом по демократии. Об этом в понедельник, 8 марта, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По словам депутата, это вызвало недовольство среди русскоязычного населения Украины, так как телеканалы были альтернативны и имели определенную точку зрения на многие события.

«Сложно сказать, что это удар по России, — это удар по демократии», — цитирует Чепу RT. Как он напомнил, решение о закрытии телеканалов власти Украины приняли на фоне обострения ситуации в Донбассе.

Как в беседе с «РИА Новости» сказала член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, заявления Киева о том, что Россия «потрясена» закрытием ряда украинских телеканалов, вызывает только улыбку.

По мнению депутата, есть риск, что конфронтация и провокации со стороны украинских властей достигнут апогея к семилетней годовщине воссоединения РФ и Крыма.

Как напоминает «Газета.ру», ранее, в понедельник, помощник главы МВД Украины Валерий Поцелуйко заявил, что закрытие в стране оппозиционных телеканалов стало ударом по Российской Федерации.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО страны о введении рестрикций против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Свое решение украинский лидер объяснил борьбой с «пропагандой». С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание.