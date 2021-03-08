В Госдуме и МИДе отреагировали на блокировку российских СМИ в соцсетях

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн и официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 8 марта, прокомментировали блокировку материалов российских СМИ в социальных сетях.

«Проблема созрела, чтобы обсуждать ее в международных форматах. Речь может идти о корректировке национального законодательства, о подготовке модельных законов с целью соблюдения прав и свобод граждан, а также обеспечения цифрового суверенитета», — приводятся слова спикера Госдумы Володина на сайте нижней палаты парламента.

Он также добавил, что вопрос самоуправства глобальных IT-компаний станет темой «ближайших международных встреч».

По словам Хинштейна, интернет-площадки должны следить за «чистотой контента», однако примеры блокировки достоверных материалов по политическим мотивам недопустимы. Депутат также призвал наказывать компании штрафами за цензуру.

Захарова, в свою очередь, подчеркнула необходимость общего международно-правового подхода к регулированию интернета, передает «РИА Новости». Саму ситуацию с блокировкой российских материалов дипломат назвала «зачисткой информационного пространства».

Накануне, 7 марта, в социальной сети Facebook заблокировали статьи ТАСС и РБК от 18 февраля о задержании в Воронеже сторонников украинской молодежной радикальной группы, пометив эту информацию как «ложную». Сообщалось, что сообщения были удалены на основе выводов, сделанных украинским ресурсом StopFake, который утверждает, что задержанные якобы не связаны с неонацистами Украины.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что блокировка социальной сетью Facebook статьи ТАСС, написанной по официальному релизу ФСБ, является классическим примером политической цензуры. Он напомнил, что в России предусмотрена ответственность за цензуру и препятствование законной деятельности журналистов. По мнению парламентария, пора применить эти нормы.