Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Туризм
Таиланд сократит срок карантина для вакцинированных от COVID-19 иностранцев
Общество
Ракова сообщила о сформированном у москвичей иммунитете к коронавирусу
Мир
Киев заявил о планах создать туристические маршруты для жителей Донбасса
Мир
Премьер-министр Сербии назвала прослушку Вучича попыткой госпереворота
Мир
На Украине прошел марш за гендерное равенство
Мир
ЕС представит проект по паспортам вакцинации 17 марта
Общество
Бастрыкин поручил передать дело о ДТП с семью жертвами под Самарой в СК
Общество
Около трети коек для пациентов с COVID-19 освободились в Москве
Мир
У Асада и его супруги обнаружили коронавирус

В Госдуме и МИДе отреагировали на блокировку российских СМИ в соцсетях

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн и официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 8 марта, прокомментировали блокировку материалов российских СМИ в социальных сетях.

«Если взять и закрыть YouTube, мы многих лишим заработка»
Глава СПЧ Валерий Фадеев — о блокировке иностранных интернет-ресурсов, итогах совещания с президентом и ограничениях в период пандемии

«Проблема созрела, чтобы обсуждать ее в международных форматах. Речь может идти о корректировке национального законодательства, о подготовке модельных законов с целью соблюдения прав и свобод граждан, а также обеспечения цифрового суверенитета», — приводятся слова спикера Госдумы Володина на сайте нижней палаты парламента.

Он также добавил, что вопрос самоуправства глобальных IT-компаний станет темой «ближайших международных встреч».

По словам Хинштейна, интернет-площадки должны следить за «чистотой контента», однако примеры блокировки достоверных материалов по политическим мотивам недопустимы. Депутат также призвал наказывать компании штрафами за цензуру.

Захарова, в свою очередь, подчеркнула необходимость общего международно-правового подхода к регулированию интернета, передает «РИА Новости». Саму ситуацию с блокировкой российских материалов дипломат назвала «зачисткой информационного пространства».

Накануне, 7 марта, в социальной сети Facebook заблокировали статьи ТАСС и РБК от 18 февраля о задержании в Воронеже сторонников украинской молодежной радикальной группы, пометив эту информацию как «ложную». Сообщалось, что сообщения были удалены на основе выводов, сделанных украинским ресурсом StopFake, который утверждает, что задержанные якобы не связаны с неонацистами Украины.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что блокировка социальной сетью Facebook статьи ТАСС, написанной по официальному релизу ФСБ, является классическим примером политической цензуры. Он напомнил, что в России предусмотрена ответственность за цензуру и препятствование законной деятельности журналистов. По мнению парламентария, пора применить эти нормы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021