Следователь раскрыл неизвестные детали дела скопинского маньяка

Дмитрий Плоткин, который 17 лет назад вел дело маньяка Виктора Мохова, обнародовал записку экс-заключенного в эфире телеканала «Россия 1».

«Стареющие животные (собаки, кошки) при общении с молодыми становятся тоже моложе. Так же и люди», — раскрыл следователь в эфире текст записки Мохова, которая не вошла в материалы дела.

Скопинский маньяк, как отмечает следователь, называл своих жертв кроликами и обещал убить их, пишет «Газета.ру».

Ранее, 5 марта, Виктор Мохов отверг обвинения в том, что до похищения двух девушек изнасиловал 13-летнюю девочку. Рассказывая свою версию событий, бывший заключенный отметил, что девушку ему привезли друзья в обмен на деньги. Он рассказал, что она вступила с ним в интимную связь добровольно.

Мохов не отрицает, что запирал 13-летнюю девочку в подвале, однако делал это только из-за боязни того, что она якобы пьяной выйдет на улицу.

Ранее в тот же день Мохова вернули в его родной дом, где он около 20 лет назад держал в заложницах и насиловал двух девушек. Там он должен проживать после того, как вышел на свободу, говорится в предписании полиции.

В 2000 году слесарь Мохов похитил девушек 14 и 17 лет, почти четыре года удерживал их в подвале в городе Скопин, подвергая насилию. В мае 2004 года они были освобождены.

Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Позже срок сократили до 16 лет и 10 месяцев из-за изменений, внесенных Пугачевским районным судом летом 2012 года.

3 марта Мохов вышел на свободу после отбывания наказания в колонии ИК-4 в Саратовской области. После освобождения он не сможет посещать массовые мероприятия и гулять по ночам.