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Оппозиция Грузии пообещала акцию протеста в случае отказа от досрочных выборов

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Один из лидеров грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Хатия Деканоидзе пообещала масштабную протестную акцию в случае отказа властей назначить досрочные парламентские выборы. Об этом она сообщила журналистам в понедельник, 8 марта.

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«Если «Грузинская мечта» не согласится с проведением досрочных выборов, не освободит политических заключенных, в том числе и Нику Мелию, то 20 марта мы устроим очень большую акцию протеста, которая станет ответом граждан Грузии на оголтелость власти», — привели ее слова в ТАСС.

Ранее, 23 февраля, был арестован лидер партии ЕНД, основателем которой является экс-президент страны Михаил Саакашвили, Ника Мелия, по обвинению в организации беспорядков.

В тот же день премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после ареста депутата призвал все оппозиционные силы к началу диалога с властью о будущем страны.

27 февраля сторонники грузинской оппозиции установили на небольшой площади перед парламентом в Тбилиси 11 палаток и провели в них ночь.

Тогда Деканоидзе заявила, что оппозиция планирует пикетировать здания правительства Грузии, министерства внутренних дел и парламента со 2 марта.

Политический кризис разразился в Грузии, после того как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий объявили бойкот парламенту, сделав заявление о фальсификации прошедших в стране парламентских выборов, на которых победила «Грузинская мечта», пишет «Газета.ру».

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