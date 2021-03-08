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Киев заявил о планах создать туристические маршруты для жителей Донбасса

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Власти Украины намерены создать туристические маршруты для жителей Донбасса, чтобы стимулировать общение между украинцами. Об этом 8 марта заявила глава Государственного агентства развития туризма на Украине Марьяна Олеськив в эфире телеканала «Дом».

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Олеськив отметила, что в рамках проекта Donbass travel будут созданы короткие маршруты, чтобы жителям Донбасса не пришлось далеко уезжать от дома. Также будут организованы планы поездок на запад, нацеленные на то, чтобы показать, что «все ждут украинцев дома».

«Мы хотим разработать интересные маршруты и приглашать украинцев с временно оккупированных территорий, чтобы они посещали украинскую часть, интегрировались и общались. Эти временные трудности рано или поздно закончатся, но человеческие взаимоотношения должны оставаться», — отметила Олеськив.

4 марта в Кремле выразили обеспокоенность обострением ситуации в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда выразил надежду, что украинскому руководству удастся удержать находящиеся в регионе подразделения от дальнейших провокационных действий и наращивания напряженности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске, которая с осени 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Но и после соглашений о перемирии между конфликтующими сторонами продолжаются перестрелки.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить Минские договоренности и вести прямые переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками.

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