Около трети коек для пациентов с COVID-19 освободились в Москве

Свыше 3 тыс. коек для больных COVID-19 свободно в настоящее время в Москве, что составляет около трети от общего числа. Об этом 8 марта сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в столице.

«Сегодня в Москве для лечения пациентов с коронавирусом из 9 тыс. коек свободно более 3 тыс.», — отмечается в Telegram-канале штаба. Больных коронавирусом в настоящее время принимают резервные госпитали Москвы. При этом их мощности используются менее чем наполовину.

Утром в понедельник заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что в Москве достойно справились с ситуацией с COVID-19 в прошлом году. По ее словам, более 700 тыс. человек вакцинировано от COVID-19 в российской столице.

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта рассказал, что в столице выявляют почти в пять раз меньше заболевших COVID-19, чем на пике вируса в конце 2020 года.

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