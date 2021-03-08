На Украине прошел марш за гендерное равенство

В Киеве женщины вышли на марш с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию, предусматривающую борьбу с домашним с насилием в отношении женщин. Об этом 8 марта сообщил местный телеканал Hromadske.

Отмечается, что в конвенции, кроме пунктов, касающихся насилия, также есть понятие гендера. Именно это и вызывает сопротивление к документу в странах Восточной Европы.

Марш женщин начался на Михайловской площади Киева. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые пресекают провокации со стороны украинских радикалов. Также на марше выступил священник, раскритиковавший происходящее.

Ранее в этот же день феминистки в Париже вышли на акцию против гендерного насилия. Девушки с венками на голове собрались на площади Республики с плакатами, где были требования равенства мужчин и женщин. Активистки засыпали горожан пурпурным порошком.

7 марта в преддверии Международного женского дня МВД устроило флешмоб в Московском метрополитене. Оркестр Культурного центра управления МВД по столице дал концерт, пассажиры танцевали под песни. Курсанты Московского университета МВД России имени Кикотя в парадной форме поднялись на эскалаторе в зал с букетами тюльпанов и поздравили женщин.