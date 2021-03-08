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Все семеро погибших в ДТП под Самарой находились в одном легковом автомобиле

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Автомобиль Volkswagen, попавший в ДТП на трассе Самара–Тольятти, был переполнен, в нем находились семь человек, все они погибли. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону.

«Легковой автомобиль ехал с перегрузом, все семь погибших находились в нем. Это молодые люди», — приводит агентство слова собеседника.

Как отмечается, возраст погибших молодых людей — от 17 до 24 лет.

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил следователям в регионе инициировать передачу уголовного дела о ДТП.

Как рассказал прокурор Красноярского района Самарской области Игорь Шустов ранее, дело изъято прокуратурой из следствия МВД и передано в следствие СК РФ, так как в ДТП погиб несовершеннолетний.

О крупном ДТП на 8-м км трассы Самара–Тольятти в районе поселка Курумоч Волжского района стало известно 8 марта. Volkswagen столкнулся с грузовиком Isuzu. Водитель грузовика не пострадал. Как сообщил источник в правоохранительных органах, причиной аварии могло стать то, что водитель Volkswagen выехал на встречную полосу.

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