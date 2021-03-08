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Бары и рестораны в Финляндии закроют на три недели

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Парламент Финляндии в понедельник, 8 марта, одобрил закрытие ресторанов и баров почти по всей стране из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил портал Yle.

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В 15 регионах закроют на три недели для посещения рестораны, бары, кафе и ночные клубы, продавать еду можно будет навынос. Запрет не ввели в Северном Саво, Северной Карелии, Кайнуу и центральной Похьянмаа.

Президент республики Сауни Ниинисте подпишет закон вечером в понедельник.

С 8 марта власти страны объявили жесткие карантинные меры. На дистанционное обучение переведены ученики средних и старших школ, отменены досуговые занятия для детей старше 12 лет и взрослых, рекомендован перевод сотрудников на удаленную работу.

1 марта правительство Финляндии объявило о введении чрезвычайного положения в стране из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией.

По данным сайта Worldometer на 8 марта, в Финляндии зафиксировано 62,5 тыс. случаев COVID-19, 767 человек скончались, 46 тыс. выздоровели.

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